Plusieurs plans d’eau toujours interdits à la baignade à Sainte-Anne, en Martinique

Les Salines, la Pointe-du-Marin, l’Anse-Meunier et l’Anse-Caritan restent interdites à la baignade ce samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020. Dans un arrêté municipal daté du 21 octobre 2020, la ville a informé de la "mauvaise qualité de l'eau " de ces sites, après Analyses.

Guy Etienne •

Il est demandé à la population de bien vouloir respecter l’arrêté municipal (…).

La ville de Sainte-Anne et l’Agence Régionale de Santé vous tiendront informés des suites données à cette alerte. (Jean-Michel Gémieux – maire de Sainte-Anne)

"Garantir la sécurité des baigneurs"

Ces résultats non conformes sont de nature à compromettre la santé des utilisateurs des plans d’eau concernés. (Arrêté municipal de Sainte-Anne – 21 octobre 2020)

C’est par voie de communiqué et sur sa page Facebook que le maire de Sainte-Anne a publié son arrêté d’interdiction temporaire de baignade depuis le 22 octobre 2020. Cette décision a été prise à la suite de prélèvements effectués par le Laboratoire Territoriale d’Analyses de Martinique.4 plages parmi les plus fréquentées de l’île sont concernées :Il s’agit des plans d’eau des Salines, de la Pointe-du-Marin, de l’Anse-Meunier et de l’Anse-Caritan.Le signalement de l’Agence Régional de Santé du 20 octobre 2020 a constaté "des dépassements de seuils microbiologiques sur les sites".L’ARS a donc sollicité la "prise de mesures pour garantir la sécurité des baigneurs".Frustration garantie pour les très nombreux baigneurs qui se partagent ces spots chaque week-end, mais également chez les commerçants et les marchands ambulants qui observeront sans doute, un manque gagner durant cette interdiction provisoire.