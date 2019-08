Sainte-Anne participe aux actions contre les violences faites aux femmes

© Claude Gratien Messages de la population aux femmes victimes de violences conjugales

Éducation aux droits humains

Discrimination sexuelle

Violences envers les femmes et les filles

Égalité entre les sexes

Droits sexuels

Droits reproductifs

Cette nouvelle opération de sensibilisation a été organisée (dimanche 4 août 2019) par l’association féministe Culture-Egalité pour dire STOP aux violences que subissent bon nombre de femmes dans leur quotidien en général et au sein de leur foyer en particulier.Des stands avaient été dressés l’espace d’une matinée, pour inviter les habitants et les visiteurs de cette ville touristique à venir inscrire spontanément des messages de solidarité sur des banderoles et des tee-shirts.Cette action ponctuelle sera reconduite dans plusieurs autres communes qui défendent la cause, en perspective de la "journée pour l’élimination des violences faites aux femmes", prévue le 25 novembre 2019.Les interventions de Culture-Égalité sont principalement axées sur les thématiques suivantes :