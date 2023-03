Sainte-Lucie : des gendarmes de Martinique aident la police locale à lutter contre une criminalité explosive

L’île de Sainte-Lucie connaît depuis plusieurs jours une terrible vague de violence. La semaine dernière, 7 personnes ont été tuées à Vieux-Fort dans des règlements de comptes a priori. Face à cette criminalité galopante, la gendarmerie de Martinique a été sollicitée afin de prêter main-forte à la police locale.

Serge Zobéïde & Guy Etienne •

"La police travaille, mais elle ne parviendra pas seule à ramener la paix à Sainte-Lucie" reconnait le Premier ministre. Face à ce qui s’apparente à un règlement de comptes suivis de représailles selon certains témoins, Philip J. Pierre sonne l'alerte et appelle la population à se mobiliser auprès de la police, pour combattre cette criminalité devenue ces derniers jours "presque incontrôlable" dans l'île.

Le gouvernement continuera de fournir du soutien et des ressources pour aider la police à rétablir la paix. Je demande l'appui et la coopération de la population au moment où la police met en place des opérations en particulier à Vieux-Fort. Philip J. Pierre - Premier ministre de Sainte-Lucie

La gendarmerie de Martinique à la rescousse

Il n'y a pas que la population à qui le Premier ministre a demandé une contribution, puisqu’il a sollicité également le soutien du système régional de sécurité, mais aussi celui de la gendarmerie française. Des équipes de Martinique appuieront en effet la police locale sur des opérations à Castries et à Vieux-Fort.

En attendant ces soutiens régionaux, les forces de l'ordre sont plus mobilisées que jamais pour tenter de briser la spirale de violence qui terrorise Vieux-Fort depuis quelques jours et leur travail commencerait à payer sur place. Deux personnes ont été arrêtées, une arme de taille et des munitions ont été saisies dans cette ville du Sud de Sainte-Lucie, laquelle pourrait encore faire parler d'elle dans les jours à venir.