Sainte Lucie, Dominique, Saint-Vincent et les Grenadines anticipent le passage de la tempête Dorian

© RS Ralph Gonsalves, premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines.

Cette tempête représente un vrai danger, a déclaré le premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines lors d’un discours télévisé ce lundi 26 août 2019.

Dorian est une tempête tropicale forte qui se déplace vers l'ouest à une vitesse constante de 22 km/h. Ralph Gonsalves, le Premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines, a demandé à la population de se préparer au passage du phénomène comme si c’était un ouragan majeur.

À 16h, les commerces et les entreprises ont fermé leurs portes. Seuls les supermarchés et les station-services resteront ouverts deux heures de plus. L'aéroport international d'Argyle s'apprète également à cesser ses activités à 18 heures.



Tous les abris d’urgence seront ouverts cette nuit. Les pensionnaires de la maison de retraite Lewis Punnett située dans une zone à risque à l'extrème sud de Saint-Vincent ont déjà été évacués.



Un navire garde-côte de plus de 5 millions d’euros, livré il y a quelques mois, a été dispatché vers Trinidad et Tobago dans le sud.

Sainte Lucie en alerte



À Sainte Lucie, le Premier ministre Allen Chastanet a annoncé que toute l'activité dans l’île, s'arrêtait également à 18 heures. Il a constaté que de fausses informations circulaient sur les réseaux sociaux. Il a rappelé que seules les agences gouvernementales sont habilitées à émettre les informations fiables.

© RS Allen Chastanet Premier ministre de Sainte-Lucie.

Il a également souligné la nature imprévisible des phénomènes cycloniques d’aujourd’hui.

Beaucoup de choses peuvent se passer entre maintenant et 2h du matin, a déclaré Allen Chastanet, le premier ministre de Sainte Lucie.

À la Dominique

Plus au nord, à la Dominique, le Premier ministre Roosevelt Skerrit a demandé à la population à se préparer en cas de changement de trajectoire de la Tempête Dorian. Les souvenirs de l'ouragan Maria en 2017 sont encore gravés dans les esprits.