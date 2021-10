Sainte-Lucie reste le nid d’amour de la Caraïbe

Sainte-Lucie sacrée meilleure destination pour les lunes de miel. Elle obtient la première place pour la 8e fois consécutive. Un titre obtenu lors des World Travel Awards (les oscars du tourisme).

Kelly Babo •

À Sainte-Lucie, il y a de l’amour dans l’air !

Le 18 octobre 2021, l’île a été récompensée en obtenant l’oscar de la meilleure destination de la Caraïbe pour les lunes de miel.

Un titre remporté pour la 8e année consécutive lors des World Travel Awards (les Oscars du tourisme). Une distinction qui fait bien sûr la fierté des habitants et des dirigeants de l'île.

l'oscar remporté par Sainte-Lucie lors de la cérémonie des World Travel Awards • ©Saint Lucia Tourism Authority

Il est vrai que la lune de miel est depuis ces dernières années, devenue la marque de fabrique de l’île anglaise. L’amour, le romantisme à la caribéenne est un véritable outil marketing. Et Sainte-Lucie sait y faire.

Les spots publicitaires par le biais de photos et vidéos romantiques, laissent rêveurs et donnent envie d'y passer quelques jours en compagnie de l'être aimé.

Entre suites d’hôtels spécialement adaptées aux amoureux et excursions en couple, Sainte-Lucie surfe sur le business de l’amour en proposant un panel de lieux et d’activités de rêve pour mettre des étoiles, ou plutôt, des cœurs dans les yeux de ceux qui viennent y vivre pleinement leur amour.

Mariage, lune de miel, anniversaire de mariage, les packages sont nombreux et variés pour plaire à tous les goûts, tous les styles et toutes les bourses.

Ses eaux cristallines, ses falaises spectaculaires, sa nature luxuriante, ses plages de sable fin, ses resorts luxueux constituent une parfaite toile de fond pour déclarer sa flamme, célébrer l’amour avec un grand A.

Les établissements locaux et les agences de voyages à travers le monde n’hésitent pas à mettre en avant les charmes de l'île avec la mention, "adult only" (réservé aux adultes), de quoi garantir la tranquillité et vivre le rêve en toute quiétude.

Une 8e distinction qui permettra à Sainte-Lucie de se distinguer après environ 2 ans de pause forcée à cause de la pandémie de la Covid-19.

Le 26 novembre prochain, Sainte-Lucie espère décrocher le titre mondial de meilleure destination pour la lune de miel comme ce fut le cas en 2018.