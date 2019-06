Développement Durable : les Samaritains donnent une seconde vie aux déchets alimentaires

Ternie par le mauvais temps

© CapNord Recette velouté de laitue au roquefort et croutons de pain; avec du pain perdu (pain rassis) et fruits de saison

© Cap Nord Un autre atelier culinaire anti gaspillage est prévu au Carbet le 5 juin2019

5 kg de nourriture dans les poubelles

Sensibiliser autrement les administrés à la consommation et à la production responsable, c’est l’objectif que s’est fixé la Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique. Un atelier culinaire anti-gaspillage s'est tenu ce samedi 1er juin à la foire agricole du MANA à Sainte-Marie en partenariat avec la DIPA (Défense des Intérêts des Petits Agriculteurs) et Tatie Maryse.Le mauvais temps qui sévit sur la Martinique a fortement réduit la popularité de la manifestation. Le public présent aux ateliers a appris les techniques pour réduire ses déchets. Il s’agira pour le public de consommer les produits locaux et apprendre à cuisiner en réduisant ses déchets.L'exemple travaillé ce jour était une recette de velouté de laitue au roquefort et croutons de pain; tout a été réalisé avec du pain perdu (pain rassis) et fruits de saison.La réduction du gaspillage alimentaire est la thématique retenue pour la Semaine Européenne du Développement Durable (30 mai au 5 juin 2019).Le gaspillage alimentaire concerne toute nourriture destinée à la consommation humaine qui à une étape de la chaîne alimentaire est perdue, jetée, dégradée.En Martinique le gaspillage n’est pas estimé mais environ 5 kg de produits emballés par habitant et par an sont retrouvés dans la poubelle des ordures ménagères. Prévenir le gaspillage alimentaire répond donc à un triple enjeu : environnemental, économique et social.D'un point de vue économique, jeter de la nourriture, c'est gaspiller de l'argent : près de 160 euros par personne et par an, en France. Enfin, le côté étique du gaspillage alimentaire pose question dans une société en proie aux crises alimentaires et économiques.Un deuxième atelier culinaire anti gaspillage se tiendra le mercredi 5 juin 2019 au marché du Carbet.