Un salon 100% digital pour inciter au retour en Martinique

Samedi 25 juillet 2020, l’association "Alé Viré" organise la 3e édition de sa journée entièrement dédiée au retour au pays. Que vous soyez demandeurs d'emploi ou en poste en France hexagonale, en Martinique ou ailleurs dans le monde, vous pourrez y participer, mais via internet cette année.

Guy Etienne •

Dès le 25 Juillet et jusqu'au 04 Août, vous pourrez participer au premier job dating en ligne dédié au retour au pays, organisé en partenariat avec le Pôle Emploi Martinique. Ce sera le moment pour vous de rencontrer des recruteurs, entreprises locales et découvrir de nombreuses opportunités. Alé Viré

📣 🚨Une première en Martinique : Un salon en ligne dédié au retour au pays !! 📅 Alé Viré vous invite à la 3ème édition... Publiée par Alé Viré, Martinique : terre d'avenirs sur Mardi 7 juillet 2020

©Martinique

Samedi 25 juillet 2020 (à partir de 8h heure de Martinique), l’association "Alé Viré" (initiée par la sénatrice martiniquaise Catherine Conconne), lance un nouvel appel aux compatriotes établis à l’extérieur, pour revenir s’installer dans leur île natale.Cette année, le salon est 100% digital en raison des contraintes sanitaires, avec au menu, une matinée retransmise en direct sur les réseaux sociaux de l’amicale, consacrée à des témoignages de martiniquais rentrés au pays, des tables rondes et des webinaires sur 3 thématiques retenues :"Métiers en tension, création d’entreprise en Martinique, et cadre de vie au pays".Pour participer à cette journée, l’organisation recommande une inscription par mail sur le site : inscriptions.alevire@gmail.com Rentrer au pays pour y vivre, c’est le choix qu’a fait Gérald Lerandy. Ce jeune originaire la ville de Sainte-Marie est coiffeur dans sa commune depuis moins d’un an, "un projet mûrement réfléchi" avoue-t-il.