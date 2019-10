Le salon de l’habitat a misé sur les produits innovants et éco-responsables

Le salon de l'habitat 2019 et ses produits éco-responsables Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

© CAP Facebook / Salon de l'habitat aménagement d'intérieur au salon de l'habitat

Le 29e salon de l’habitat a refermé ses portes dimanche soir (20 octobre 2019), à Dillon, où plus de 35 000 visiteurs étaient attendus. Ces derniers ont pu s’informer et se faire conseiller par des spécialistes sur tout ce qui concerne l’équipement de la maison.Cette année, l’organisation a fait la part belle aux produits innovants et éco-responsables.Ce salon de l’habitat qui se déroule généralement sur 5 jours, est l’occasion pour le grand public de s’informer et de bénéficier de conseils de spécialistes et de solutions tant techniques que financières pour l’habitation en général.250 exposants ont répondu à l’invitation des organisateurs sur 10 000 m² de surface d’accueil. Chaque édition, est l’occasion pour ces entreprises de valoriser leurs produits, de stimuler leurs ventes, et d’accroître leur notoriété.