"Sambo le petit noir" des parents d'élèves demandent le retrait du cahier de lecture des manuels scolaires

Clichés, stéréotypes, allusions racistes : le livre "Sambo, le Petit Noir" est au cœur d’une polémique à l’école mixte B de Rivière-Salée. Des parents d’élèves de CE1 réclament le retrait d’un cahier de lecture et d’exercice. Ils ont saisi le recteur d'académie.

Jean-Claude Samyde •

Réaction livre "Sambo le petit noir" Lisa tante d'une élève

Les parents d’élèves d’une classe de l’école mixte B de Rivière-Salée disent stop ! Ils exigent le retrait d’un cahier d’exercices basé sur un livre très controversé, "Sambo, le Petit Noir".Le livre est au coeur d’une polémique. Les parents d’élèves de l’école mixte B de Rivière-Salée se sentent blessés, après la découverte de l’utilisation en classe, d’extraits du livre "Sambo, le Petit Noir", taxé de racisme.Ils sont interpellés par certains termes insistants et réducteurs utilisés dans les exercices proposés aux enfants.Écoutez la réaction de Lisa, tante d'une élève, propos recueillis par Claude Gratien.Une demande d’entretien avec la directrice de l’école n’a pas abouti.Pour sa part, le député Serge Letchimy a interpellé le ministre de l’Éducation et le Recteur de Martinique. Il attend du ministre que ce récit ne soit plus enseigné aux élèves.