Samu, pompiers, police... mise en place d'un numéro unique pour les rappels des services d’urgence

Depuis le 1er octobre, si vous appelez un service d’urgence, un numéro unique peut vous contacter pour obtenir des précisions importantes sur la situation en cours. Il s'agit du 0 800 112 112. Un nouveau dispositif qui vise à améliorer la protection de vos données personnelles.

Entre 2021 et 2022, selon une enquête nationale du Samu, il y a eu une augmentation de 21% des appels au 15. Un chiffre qui pousse les services d’urgence à s’organiser, mais également à "renforcer la sécurité et la transparence des échanges" téléphoniques entre les secours et les requérants.

Ainsi, depuis le 1er octobre un nouveau numéro unique pour les rappels des services d’urgence, le 0 800 112 112 a été mis en place.

Un numéro pour obtenir des informations complémentaires

Concrètement, lorsque vous contactez un numéro d’urgence (15 pour le Samu, 17 pour la police, 18 pour les pompiers, 197 pour une alerte attentat ou encore 114 pour les personnes sourdes et malentendantes), vous pouvez être rappelé par le numéro 0 800 112 112 afin que le service sollicité puisse obtenir des informations complémentaires de votre part sur la situation en cours, comme un complément d’adresse, par exemple.

Démarche de sécurisation des données

Avant la création de ce numéro unique, des numéros techniques spécifiques étaient utilisés pour rappeler les requérants, explique le Service d'Incendie et de Secours de Martinique (SIS 972).

Ces numéros ne sont plus autorisés en raison de la mise en place de la nouvelle plateforme nationale d'authentification des appels d’urgence (MAN), qui garantit la sécurité et l’authenticité des communications. Le numéro 0800 112 112 s’inscrit dans cette démarche de sécurisation, sous la supervision de l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et avec la coordination du CCED (Commissariat aux communications électroniques de défense). Cette mesure fait partie intégrante de la loi n°2020-901 du 24 juillet 2020 dite Naegelen, qui vise à lutter contre les appels frauduleux et à renforcer la protection des télécommunications. Communiqué SIS 972

Attention à la confusion !

Le commandant Hubert Materna invite à la plus grande vigilance concernant ce nouveau numéro.

C’est vrai que le requérant qui aura sollicité au préalable ce service d’urgence pourrait avoir l’impression que c’est une action de démarchage. Non ! Ce n’est pas le cas. Les autorités nationales ont voulu ce numéro pour pouvoir éviter la confusion. Commandant Hubert Materna, SIS interrogé Xavier Chevalier

Le SIS Martinique insiste : "ce numéro ne remplace pas les numéros d'urgence classiques mais est exclusivement dédié aux rappels des services de secours". Le 15, le 17, le 18, le 197 ou encore le 114 restent les numéros à composer en cas d’urgence.