Sans eau potable les sept écoles du Lamentin ferment leurs portes

Suite aux perturbations en approvisionnement d'eau potable sur la commune du Lamentin, les sept écoles ont fermé leurs portes aujourd'hui (vendredi 13 novembre 2020). 22 000 abonnés de la SME sont toujours sans eau potable suite aux ruptures de canalisations liées aux intempéries.

Suite aux dernières intempéries, la distribution en eau potable est perturbée dans certains secteurs sur le territoire du Lamentin.En conséquence et compte-tenu du contexte sanitaire actuel lié à la Covid-19, le maire vient de décider ce vendredi 13 novembre 2020 de la fermeture anticipée des 7 écoles de sa commune jusqu'à nouvel ordre.Les écoles concernées :- maternelle de Basse-Gondeau- maternelle et élémentaire de Long-Pré- élémentaires Gondeau « A » et « B »- maternelle Arc-en-Ciel d’Acajou- et primaire de Croix-RivailLes parents sont invités à prendre toutes les dispositions pour venir récupérer leurs enfants ce jour vendredi 13 novembre 2020 après le déjeuner.Hier (jeudi 12 novembre 2020) la SME (société martiniquaise des eaux) informait ses abonnés que suite aux intempéries 40 000 abonnés allaient d'être privés d'eau potable dès ce matin, vendredi 13 novembre 2020.Les glissements de terrain et l'affaissement des chaussées impactent en effet le réseau de distribution sur toute la Martinique.A l'heure actuelle, 22 000 abonnés sont toujours sans eau potable. Les réparations sont rendues difficiles suite aux nombreux encombrements des terrains d'accès aux canalisations.