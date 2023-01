Santé : pourquoi est-il de plus en plus difficile d'obtenir un rendez-vous chez un spécialiste en Martinique ?

Partager :

Vouloir prendre un rendez-vous avec un spécialiste médical, tout un chacun en fait l'expérience, les délais sont souvent très longs, parfois 6 mois, voire même un an. La Martinique est en sous-densité médicale. L'île est l'un des territoire français les plus mal loti. Les crises sanitaire et sociale n'ont pas, non plus, favorisé la venue de professionnels supplémentaires. Ce désert médicale interroge de plus en plus. (Re)voir le reportage avec des images de Christelle Sivatte.

Aurélie Treuil

Houria, atteinte d'une pathologie du système auditif a attendu son rendez-vous médical pendant plusieurs mois. Alors qu'elle est étroitement surveillée, elle se heurte à des délais importants. Ça fait 6 mois que j'essaie. À un moment mon docteur ne répondait plus. J'ai essayé par les autres voies, impossible de trouver un ORL. Par chance l'hôpital du Lamentin m'a orienté, me disant que le docteur Bordes recevait et qu'il fallait prendre un rendez-vous dur Doctolib. Houria, patiente Le temps d'attente pour un rendez-vous s'allonge parce que l'accès aux soins se dégrade en Martinique. Les spécialistes manquent cruellement. La Martinique comptait 6 ORL en 2021. Il ne sont plus que 4 désormais. • ©Martinique la 1ère Il y avait 6 ORL en Martinique en 2021. Cela représente 1,7 médecin pour 1000 000 habitants, contre 3,1 pour le reste de la France. Mais mauvaise nouvelle, deux spécialistes sont partis et ce nombre est tombé à 4. Avec une moyenne d'âge de 72 ans chez les ORL libéraux, la tension est forte dans cette spécialité. Le docteur Renaud Bordes, l'un des rares ORL en fonction, peine à trouver un remplaçant. À 75 ans, il aimerait lever le pied. C'est difficile à concevoir. Laisser mes patients comme ça dans la nature. C'est angoissant pour eux. Donc tant qu'on peut le faire, il ne faut pas hésiter. Si je prends ma retraite, mes patients iront à l'hôpital. Peut-être que cela motivera de jeunes médecins à s'installer. Renaud Bordes, médecin ORL libéral Pédiatrie, psychiatrie, neurologie ophtalmologie, ce sont quasiment toutes les spécialités qui sont en déficit en Martinique. La Martinique dénombrait 55 médecins spécialistes en 2021. 32% d'entre eux ont plus de 65 ans. • ©Martinique la 1ère En 2021, la Martinique ne comptait que 194 médecins spécialistes libéraux, soit, 55 médecins pour 100 000 habitants (85 médecins pour 100 000 habitants en France hexagonale). 32% de ces spécialistes sont âgés de plus de 65 ans.

