Schoelcher : l'accueil périscolaire suspendu compte-tenu de la situation préoccupante de l'épidémie du Covid-19 ​​​​​​​

Les cours et la restauration scolaire seront bien assurés, les horaires d'accueil et de sortie des élèves seront définis de manière échelonnée par les directeurs d'école, les gestes barrières continueront à être appliqués en permanence, partout et par tout le monde et les locaux, espaces et surfaces fréquemment touchés continueront à être nettoyés et désinfectés avec la plus grande attention.

Marie Caron. 3ème adjointe au maire de Schoelcher.