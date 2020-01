Schoelcher : un automobiliste force un barrage, un gendarme légèrement blessé

1er jour de l’année, et déjà une arrestation ! Un automobiliste a été appréhendé par les forces de l’ordre ce matin après un refus d'obtempérer de la gendarmerie. Suite à ce délit de fuite, un gendarme a été légèrement blessé.





Grégory Gabourg/Brigitte Brault •

Il est environ 7h du matin (mercredi 1 er janvier 2020) environ. Un jeune homme roule vers Schoelcher. Mais l’automobiliste a visiblement du mal à rester sur sa voie. Certains témoins le voient zigzaguer.



Mais pas de casse, jusqu’à ce qu'il franchisse un barrage installé par la gendarmerie au rond-point de l’Anse Gouraud.

L’homme, accompagné d’une passagère ne s’arrête pas et force les barrières, blessant légèrement, au passage, l’un des gendarmes postés devant. Ses blessures seraient bénignes, d’après les premiers constats.



Le chauffeur a alors accéléré pour tenter d’échapper aux forces de l’ordre.

Il sera interpellé quelques heures plus tard et devra rendre compte de ses actes devant la justice.