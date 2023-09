4 lauriers pour la commune de Schœlcher, désignée 1ère "Ville Active et Sportive" d’Outre-mer

Partager :

La municipalité de Schoelcher arbore en Martinique un 4e laurier du label "Ville Active et Sportive" attribué le 24 août 2023 à Dijon. L’objectif de cette distinction créée en 2017, est de "récompenser et valoriser les initiatives, les actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion des activités sportives, physiques et ludiques sur un territoire, sous toutes ses formes, accessibles au plus grand nombre et tout au long de la vie".

Guy Etienne

Après avoir obtenu 3 lauriers en 2020, Schœlcher a décroché une 4e feuille le 24 août 2023, au Palais des Congrès et des Expositions de la Ville de Dijon. Cette distinction a été décernée à la municipalité martiniquaise en présence d’Amélie Oudéa-Castéra, ministre des sports, des jeux olympiques et paralympiques. Remise du label "Ville Active et Sportive" aux représentants de la municipalité de Schoelcher, à Dijon, en présence d’Amélie Oudéa-Castéra, ministre des sports, des jeux olympiques et paralympiques. (24 août 2023) • ©Facebook Ville de Schoelcher / DR Au palmarès 2023, Schœlcher fait partie des 9 communes de France ayant obtenu ce label "Ville Active et Sportive", avec le maximum de 4 Lauriers et la seule municipalité des Outre-mer à détenir ce niveau de distinction. Ce label représente une reconnaissance supplémentaire du sport à Schœlcher, valorisé par un autre label national : Terre de Jeux - Paris 2024. La ville fait partie de ces territoires choisis par le Comité National Olympique pour la promotion des Jeux de Paris 2024 et a été retenue comme ville d’accueil de la Flamme Olympique en juin prochain. Ville de Schoelcher Quelques-unes des activités sportives tout public pratiquées à Schoelcher. • ©Instagram Ville de Schoelcher / DR L’objectif du label est de récompenser et valoriser les initiatives, les actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion des activités sportives, physiques et ludiques sur un territoire, sous toutes ses formes, accessibles au plus grand nombre et tout au long de la vie. ville-active-et-sportive.com "Des actions en faveur du sport de proximité" Les communes labellisées depuis 2017, regorgent de projets novateurs qui nous démontrent que le sport est un moteur de l’innovation sociale. Que ce soit une commune rurale, une grande métropole urbaine -du nord, de l’est, du sud, de l’ouest de la métropole ou des Outre-mer- toutes développent des actions en faveur du sport de proximité. ville-active-et-sportive.com La plage du bourg de Schoelcher où beaucoup de baigneurs pratiquent régulièrement des activités physiques. • ©Guy ÉTIENNE Ce label décerné pour trois ans est renouvelable. Les communes candidates sont récompensées jusqu’à 4 lauriers, sur la base de quatre critères : La motivation de la candidature ;

La présentation du projet sportif ;

L’état des lieux sportifs du territoire ;

La politique sportive et les initiatives innovantes. En 2022, le réseau a recensé 288 villes labellisées, dont 68 nouvelles.

