Damien Dudognon, propriétaire de la pharmacie Grand-Village, remporte la “guerre des pharmacies" à Schœlcher

La justice a tranché dans le conflit entre les pharmaciens à Schœlcher. La pharmacie de Grand-Village, implantée dans le quartier depuis 40 ans, pourra conserver son nouveau local situé dans le centre médical de Terreville. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu sa décision ce jeudi (12 octobre).

C’est une décision de justice pleine de sérénité et de bon sens pour permettre à la pharmacie de Grand Village qui apporte une meilleure qualité d’accueil et de soins aux personnes âgées et notamment pour les personnes à mobilité réduite dans le local de la pharmacie Grand-Village.