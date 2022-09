La construction d'appartements de luxe sur une plage de Schoelcher fait polémique

Les baigneurs de la plage de l'Anse Collat ne seront bientôt plus tous seuls. Ils ont vu s'ériger en quelques mois un bâtiment abritant sept logements de luxe installés quasiment les pieds dans l'eau. Un paysage modifié qui suscite la colère des écologistes et des internautes. Une construction étonnante sur le domaine public...Est-ce légal ou illégal ?

Corinne Jean-Joseph & Marc Balssa •

La construction d'un bâtiment sur une plage familiale révolte des internautes...

...et choque aussi les écologistes de l'Assaupamar (ASsociation pour la SAUvegarde du PAtrimoine MARtiniquais). Ils se sont déjà mobilisés à quatre reprise dans le but de faire démolir cet immeuble de 7 appartements de grand luxe.

"Il y a des gens qui ne sont pas régularisés sur le domaine du littoral, nous sommes d'accord mais d'autres arrivent et construisent pas pour des Martiniquais, parce que qui va se permettre d'acheter ça ? (...) Les Martiniquais ne peuvent pas, donc on dit non", déclare Rosalie Gaschet-Bardel, présidente de l'Assaupamar.

Cependant, selon la loi cette construction est légale.