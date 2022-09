Perturbations dans les transports à Schoelcher : l’opposition municipale réagit

Des centaines d’usagers de plusieurs quartiers de Schoelcher sont pénalisés par le droit de retrait qu’observent depuis le 6 septembre 2022, les chauffeurs CGTM de la société privée TRC (Transport Rapide du Centre). Ces derniers dénoncent un nombre insuffisant de bus et des réparations en souffrance sur certains véhicules.

Le gérant de la société estime de son côté avoir répondu à l’urgence et que des bus supplémentaires ont été commandés.

Face à cet énième conflit social dans le transport urbain, l’opposition municipale s’indigne.

Les schoelchérois les plus modestes souffrent régulièrement et durablement d’une sorte de malédiction qui frappe les entreprises affectées au transport dans notre commune. De pannes en grèves, on ne compte plus depuis 2018 (…). Pendant qu’on pleurniche encore et encore auprès de l’Etat pour expliquer que c’est parce qu’on n’a pas tout le pouvoir que les choses ne marchent pas, on n’est pas foutu de nettoyer ou de réparer quelques abribus qui pourrissent aux abords de nos routes. On n’est pas capable de faire entendre sa voix dans un conflit, y compris privé pour assurer un minimum d’influence ou de médiation et pousser les protagonistes à se bouger.