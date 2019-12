Un restaurant populaire de Schoelcher dans la tourmente

L'avenir du restaurant de la plage de Schoelcher est-il menacé ? le restaurateur mais également les dirigeants de l'hôtel du quartier Batelière se disputent le droit d'occuper cet établissement.

Ils étaient des sous-traitants comme des locataires dans une maison, déclare le directeur de l'hôtel Sébastien Gintz.

Depuis lundi 30 décembre 2019, plus personne n’a théoriquement le droit d’occuper un petit bout de plage sur lequel est situé un restaurant très fréquenté en contre-bas de l'hôtel du quartier Batelière à Schoelcher.Aujourd'hui, cet espace appartient au domaine publique maritime. L’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) accordée aux propriétaires de l'hôtel est arrivée à expiration. Et le restaurant était en sous-traitance.Les dirigeants de l'hôtel veulent reprendre cet espace. Le restaurateur a de son côté fait une demande d'autorisation d’occupation temporaire.Revendiquant 350 couverts par jour, les responsables du restaurant se sentent victimes d’une injustice. Ils mettent en avant leurs 45 salariés qui craignent pour leurs emplois.Le groupe Monplaisir qui possède l'hôtel, s’engage à reprendre tous les salariés. Et du côté du restaurant, tous disent leur volonté de négocier pour trouver un terrain d’entente.C’est l’état qui tranchera, en attribuant à l’un ou l’autre, la fameuse autorisation d’occupation à la mi janvier 2020.