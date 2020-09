300 élèves accueillis en périscolaire lundi 14 septembre dans les écoles de Schoelcher

300 élèves seront pris en charge dès ce lundi 14 septembre 2020 par l'accueil périscolaire mis en place par la mairie de Schoelcher. Cet accueil avait été suspendu à la rentrée scolaire et avait provoqué la colère des parents d'élèves.

Brigitte Brault •

Dans un communiqué, la marie de Schoelcher annonce la mise en place d'un accueil périscolaire d'urgence à partir de ce lundi 14 septembre 2020. Il concerne près de 300 élèves et 8 établissements de la commune.



Une trentaine d'animatrices assureront cet accueil.



La deuxième phase interviendra le 5 octobre prochain et le dispositif optimal est annoncé pour le 16 novembre 2020.



Cette décision intervient après la levée de boucliers des parents d'élèves de la commune après la décision du maire de Schoelcher en date du 20 août 2020 de suspendre l'accueil périscolaire du matin et du soir jusqu'à nouvel ordre compte-tenu de la situation préoccupante de l'épidémie du Covid-19 en Martinique.