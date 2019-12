Les scolaires découvrent la biodiversité et admirent les œuvres de différents pays aux floralies

Écoliers, collégiens et lycéens défilent tous les jours au parc des floralies aux Trois-Ilets. Ils s'émerveillent face à une telle biodiversité et admirent les oeuvres des pays invités ainsi que leur propre réalisation.

Info pratique

Jusqu'au dimanche 15 décembre 2019, la commune des Trois-Ilets accueille au parc des floralies, la quatrième édition des floralies internationales.C'est le rendez-vous des passionnés du jardin qui viennent admirer les représentations florales mais aussi récupérer des plants pour embellir leur cadre de vie familial.Et pendant toute cette semaine entre 600 et 900 scolaires sont attendus tous les jours sur le site. L'occasion est belle pour ces enfants de découvrir la biodiversité tout en admirant les œuvres de différents pays et de montrer leur propre réalisation.L’accueil au public est organisé dès 10 heures.Pour le confort des visiteurs, des navettes terrestres gratuites feront la liaison entre le parc des Floralies et 5 parkings organisés pour l’occasion.