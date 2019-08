La sécurité civile martiniquaise retrouve un hélicoptère "Dragon 972"

Le nouvel hélicoptère est arrivé hier (mercredi 7 août 2019) par bateau. Il a été transféré par convoi exceptionnel vers la base de la sécurité civile derrière l'aéroport du Lamentin. Les techniciens doivent remonter les pales de l'appareil avant un vol d'essai dans l'après-midi ou demain matin (9 août 2019).Cet hélicoptère est donc un nouvel appareil qui vient de la base du groupement des hélicoptères de la sécurité civile à Nîmes (dans le département du Gard). "L'appareil a été régénéré, comme c'est le cas des 35 hélicoptères de la flotte", précise la sécurité civile martiniquaise.Le précédent Dragon 972" avait été endommagé lors d’une opération de sauvetage entre Schœlcher et Case-Pilote le 3 avril 2019. L'hélicoptère avait percuté et endommagé trois câbles de haute tension EDF. Le pilote avait réussi à atterrir d'urgence.Pendant cette longue absence de "Dragon 972", les missions de secours et d'aide à la population ont été assurées en mer par le CROSSAG (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage aux Antilles-Guyane), les pompiers du STIS (Service Territorial d’Incendie et de Secours), en ce qui concerne les moyens terrestres et l'hélicoptère de la gendarmerie "Griffon 972".