Un séisme léger (magnitude 4.9 sur l’Échelle de Richter) a été enregistré le jeudi 25 juillet 2019 à 06:15 (heure locale) et identifié d’origine Tectonique. L’épicentre a été localisé à 134 km au nord de Macouba, à 19 km de profondeur (soit une distance hypocentrale d’environ 135 km). L'épicentre était situé à l'est de Marie-Galante. les informations données concernent les coordonnées suivantes : Latitude : 16.1032°N - Longitude : 61.0914°W



Le tremblement de terre a été fortement ressenti en Guadeloupe. La secousse assez courte mais intense a concerné principalement la Guadeloupe et a été ressentie jusqu’en Martinique.