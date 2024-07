Urgence takata : près de 900 voitures Citroën, DS et Jeep toujours recherchées en Martinique

Depuis le début de 2024, les rappels des voitures munies d’airbags Takata s’enchaînent. Dans 10 ans, partout dans le monde, des millions de véhicules ont été rappelés à cause des airbags défectueux de la marque Takata. Ces airbags ont provoqué la mort ou des blessures graves de conducteurs et de passagers.

Les rappels des voitures munies d’airbags défectueux fabriqués par Takata doivent être pris au sérieux.

Sur son site web, la DEAL Guadeloupe a dressé une liste compréhensive des marques de voiture et les années de fabrication qui sont concernées par les rappels urgents publiés depuis février 2024.

Le site est disponible sur ce lien. 16 marques de voitures, construites entre 1997 et 2017 sont concernées

C’est avec le numéro d’identification du véhicule, le VIN, composé de 17 caractères, qu’on identifie les voitures avec les airbags dangereux.

Le VIN se trouve sur la carte grise à côté de la lettre E, sur le tableau de bord côté conducteur, sur le carnet d'entretien/garantie ou sur la plaque constructeur du pare-brise.

Plus facile encore, c’est de contacter directement le concessionnaire ou de consulter le site web du constructeur.

Ces informations sont publiées sur les comptes du RappelConso, le site des alertes de produits dangereux de l'Etat.

#RappelProduit YARIS, AURIS, COROLLA, HILUX, AVENSIS, RAV4 Voiture de tourisme - Toyota



Risques : Blessures



Motif : Le propulsif dans l’airbag du conducteur peut se détériorer au fil du temps. https://t.co/Z7RFd8dLtu pic.twitter.com/SQuVGZaOaW — RappelConso (@RappelConso) June 28, 2024

#RappelProduit RANGE ROVER Voiture de tourisme-Land Rover



Risques: Blessures



Motif: Le propulsif dans l’airbag du conducteur peut se détériorer au fil du temps.https://t.co/5YJSi2F8pe pic.twitter.com/LysqKdSQzy — RappelConso (@RappelConso) June 28, 2024

#RappelProduit Astra H, Astra J, Cascada, Meriva B, Mokka, Signum, Vectra C, Zafira C Voiture de tourisme -Opel/Vauxhall



Risques: Blessures



Motif: Le propulsif utilisé dans le gonfleur d’airbag du conducteur peut se dégrader https://t.co/PrT8sa3hPB pic.twitter.com/SqC99qCNQE — RappelConso (@RappelConso) June 21, 2024

10 ans de rappels des airbags Takata

Selon les informations publiées dans les médias internationaux, les problèmes graves des airbags Takata ont commencé en 2013 avec le rappel de 3,6 millions véhicules.

En 2014, Takata avait déjà rappelé 53 millions de véhicules dont les airbags présentaient un danger d’explosion et la propulsion des objets métalliques directement aux corps et aux visages des conducteurs et des passagers. Il y a eu des morts et des blessés graves.

En 2024, sur le marché mondial de l'automobile, 100 millions d’airbags Takata, installés dans 20 marques différentes de voitures, ont déjà été rappelés.

En juillet 2023, les marques Citroën et DS ont invité les propriétaires ou les dépositaires de modèles C3/ C4/ DS3/ DS4/ DS5 produits entre 2009 et 2017 et équipés d’airbags Takata n’ayant pas encore été remplacés à cesser immédiatement de conduire leur véhicule et à contacter leur importateur local pour faire effectuer gratuitement les réparations requises. SODIVA Martinique

La marque Jeep, distribuée par SODIVA Martinique depuis mai 2024, est également concernée par la crise Takata.

Les personnesconcernés sont invitées à contacter le 0596 39 41 79

