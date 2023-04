Selon certaines associations de Martinique, "produire et consommer local, c'est possible"

Partager :

Une journée ponctuée d'un marché de producteurs locaux, d'ateliers et de conférences à l'initiative de trois associations s'est tenue à l'écolieu de Tivoli (Fort-de-France) samedi 22 avril 2023. Il s'agit de sensibiliser la population et l'inciter à produire et consommer local. (Re)voir le reportage de Fabienne Léonce et Eddy Bellerose.

Martinique la 1ère •

Des conseils pour réussir son jardin créole, construire son bac de culture, ou encore rencontrer et acheter des produits locaux auprès des producteurs qui les cultivent, voilà les techniques et astuces que les visiteurs du jour ont pu acquérir grâce aux conférences et ateliers pratiques organisés pour l'occasion. Avec tout ce qui se passe au niveau de la nourriture, les pesticides, etc... Je pense que c'est mieux d'être autosuffisant. Coralie, une participante interrogée par Fabienne Léonce et Eddy Bellerose La journée, à l'initiative des associations "Retour à l'essentiel", "Productionlocale.com" et "Ypiranga". L'objectif est de sensibiliser la population et l'inciter à produire et consommer local. Nous pouvons refaire comme ceux d'avant faisaient. Même si l'on n'est en appartement, on peut cultiver ses laitues, son céleri, son oignon... Philibert Bristol, membre de l'association RAE (retour à l'essentiel), interrogé par Fabienne Léonce et Eddy Bellerose

