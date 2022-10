"Semaine bleue" en Martinique : la ville de Sainte-Anne met ses aînés à l’honneur

Chaque année, le ministère de la santé et des solidarités invite les acteurs territoriaux exerçant auprès des personnes âgées à "organiser et valoriser des actions en faveur des liens intergénérationnels, des droits et de la contribution des aînés à la société". Pour l’édition 2022, Sainte-Anne met ses aînés en lumière et ceux qui leur viennent en aide.

Lancée en 1951, la "semaine bleue" est un rendez-vous annuel national consacré aux personnes âgées et retraitées. Elle est programmée la première semaine du mois d'octobre. Ce moment clé contribue aux enjeux de la cohésion sociale et au changement de regard sur les personnes âgées, comme l’indique son slogan : "365 jours pour agir, 7 jours pour le dire". Ministère de la santé et des solidarités Sainte-Anne chouchoute ses anciens Consciente des difficultés inhérentes au grand âge, singulièrement en termes de dépendance et d’isolement, cette nouvelle "semaine bleue" sera l’occasion pour la municipalité saintanaise de "mettre en lumière les anciens et ceux qui leur viennent en aide". C’est le moment de faire connaitre à tous, ce qui est fait pour améliorer leur quotidien et pourquoi pas de susciter de nouvelles vocations, de nouvelles idées. L’accompagnement des seniors ainsi qu’aux personnes en situation de handicap, est inscrit dans le projet de mandature de la ville (...). Chaque année, nous mettons nos ainés en valeur y compris en dehors de la "semaine bleue". Centre Communal d’Action Sociale de Sainte-Anne Affiche de la "semaine bleue", édition 2022. • ©solidarites-sante.gouv.fr / DR Le 1er octobre, on célèbre la "journée internationale pour les personnes âgées", avant le lancement officiel de la "semaine bleue" partout en France. Créée en 1990 à l’initiative de l’assemblée générale des Nations Unies, elle vise à sensibiliser le public sur "la place des personnes âgées dans la société". Cette première journée d'octobre marque également le coup d’envoi des manifestations organisées dans le cadre de la "semaine bleue", laquelle bénéficie du soutien du ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées. Les temps forts à Sainte-Anne Sur l’agenda de la commune de Sainte-Anne pour cette édition 2022, figurent plusieurs rendez-vous : des animations, des rencontres intergénérationnelles, du sport, des projections, du théâtre, de la musique… Programme de la "semaine bleue" édition 2022 à Sainte-Anne. • ©Capture Facebook Ville De Sainte-Anne Martinique Le vieillissement de la population martiniquaise D’après l’INSEE, la population vieillit de façon plus prononcée qu’ailleurs en France. En 2014, près d’un quart des martiniquais avaient plus de 60 ans. "A l’horizon 2030, près de 40 % de la population en Martinique sera âgée de 60 ans et plus, contre 30 % en France hexagonale", positionnant le territoire au 1er rang des régions françaises les plus âgées.

