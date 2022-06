"Semaine de la promotion de la santé sexuelle" : journée portes ouvertes à Action Sida Martinique

Ce jeudi 2 juin 2022, "Action Sida Martinique" accueille le public à Cité Dillon à Fort-de-France, dans le cadre de la première édition de "la semaine de la promotion de la santé sexuelle". C’est "une approche globale de la sexualité qui se veut positive et ne se limite pas aux aspects sanitaires. La santé sexuelle implique ainsi les questions de respect de soi et de l’autre, de plaisir et/ou de procréation" explique le gouvernement.

La "semaine de la promotion de la santé sexuelle" (du 30 mai 2022 au 5 juin prochain) se poursuit. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 lancée par le gouvernement. Elle définit à l’horizon 2030 "les grandes orientations nationales, partagées au niveau interministériel, en faveur d’une meilleure santé sexuelle".

Les grandes priorités :

Promouvoir la santé sexuelle, en particulier en direction des jeunes ;

Améliorer le parcours de santé en matière d’infections sexuellement transmissibles (IST), dont le VIH et les hépatites virales ;

Améliorer la santé reproductive ;

Répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables ;

Promouvoir la recherche, les connaissances et l’innovation en santé sexuelle ;

Prendre en compte les spécificités de l’Outre-mer.

(Source : ministère des solidarités et de la santé)

La thématique nationale 2022 est la "lutte contre les discriminations et la sérophobie". Pour cette première édition, les acteurs se mobilisent, afin de "valoriser une approche positive et globale de la santé sexuelle".

"Faire bouger les esprits"

La semaine de promotion de la santé sexuelle 2022 en Martinique, c’est : Faire bouger les esprits, libérer la parole sur la santé sexuelle, aborder les questions de genre, inciter au dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles (IST), du VIH et des hépatites, Inciter à la vaccination HPV, lutter contre les stigmatisations et discriminations. Action Sida Martinique

Après un webinaire (mardi 31 mai) sur le thème retenu, Action Sida Martinique propose ce jeudi 2 juin 2022 (de 10h à 17h), une journée portes ouvertes dans ses locaux (267, avenue du Dr Maurice Monrose - Cité Dillon Squadra C1 à Fort-de-France).

Siège de l'association Action Sida Martinique, à Cité Dillon à Fort-de-France. • ©Action Sida Martinique

L’objectif de l’association est de promouvoir ses différents pôles, avec un focus sur l’évolution de l’accompagnement des usagers et les activités mises en place depuis 1987, en matière de lutte contre les discriminations et la sérophobie.

Sensibilisation aux risques sexuels

Action Sida Martinique propose également "des actions de prévention et d’incitation au dépistage des IST et du VIH auprès d’un public nombreux et varié". Elle met aussi un catalogue de formations en santé sexuelle à la disposition des professionnels et bénévoles des secteurs médico-sociaux.

Son pôle documentaire spécialisé prévoit en outre "des outils ciblés, permettant notamment d’accompagner les projets de sensibilisation aux risques sexuels". Environ 1100 personnes déclarées sont actuellement atteintes du SIDA dans l’île. 50 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 2021.

Les activités d'Actions Sida Martinique. • ©Action Sida Martinique

Pour contacter "Action Sida Martinique", composez-le : 0596 63 12 36 ou le 0696 815 988