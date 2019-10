Une semaine de démonstrations avec les hommes de la sécurité civile en Martinique

300 jeunes sensibilisés à Saint-Pierre

© Bertrand Caruge Des élèves assistent à des démonstrations, place Bertin à Saint-Pierre.

Les Rencontres de la Sécurité ont une vocation pédagogique destinée au grand public. L’objectif est d’aider les citoyens à se prémunir des dangers de la vie quotidienne et à bien réagir en cas de situations exceptionnelles, en adoptant les bons réflexes et les gestes qui peuvent sauver une vie.Dans le cadre de la 7e édition, près de 300 élèves ont été sensibilisés jeudi 10 octobre 2019, place Bertin à Saint-Pierre. Les jeunes étaient plus ou moins attentifs aux démonstrations, lesquelles ont été exécutées par les différents acteurs, à travers des jeux de rôle.Delphine et Chris, sont deux élèves du lycée professionnel de la ville d’art et d’histoires. Ils ont réagi après la mise en scène d’une assistance à un motard accidenté.Sabine Oppilliart, sous-préfète des arrondissements de Trinité et de Saint-Pierre, a assisté à ces démonstrations. Pour elle, "l'éducation à la sécurité est une priorité", d'autant que (...) "les métiers en uniforme sont très courus par les jeunes" souligne la fonctionnaire.La 7e édition des Rencontres de la Sécurité se poursuit ce vendredi 11 octobre, place joyeuse à Trinité, et samedi à la Galléria au Lamentin, après les premières sensibilisations à Rivière-Pilote et à Saint-Pierre.