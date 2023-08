Sénatoriales 2023 : les grands électeurs martiniquais sont prêts pour le scrutin du 24 septembre 2023

En Martinique, le collège des grands électeurs est composé des sénateurs, des députés, des conseillers de l’Assemblée et des délégués des conseils municipaux. Ces derniers ont été élus le 9 juin 2023 et pèsent en général plus de 90% du collège électoral.

Les regards sont donc désormais tournés vers le premier tour de scrutin, dimanche 24 septembre 2023. Ce jour-là, les 809 grands électeurs de l’île sont appelés aux urnes, pour renouveler ou reconduire les 2 sénateurs de la circonscription, pour un mandat de 6 ans renouvelable.

Depuis la loi du 2 août 2013, le scrutin uninominal majoritaire à deux tours est utilisé dans les circonscriptions où sont élus un ou deux sénateurs. Au premier tour, organisé le matin de l’élection, est élu, comme pour les législatives, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et représentant au moins 25% des inscrits. En cas de ballottage, le second tour est organisé l’après-midi, chacun pouvant maintenir sa candidature. Celui qui remporte le plus de voix gagne l’élection. En cas d’égalité, le plus âgé est élu. Le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent. Dans les départements où sont élus trois sénateurs et plus, c’est le scrutin proportionnel qui s’applique (…).