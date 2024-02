Serge Letchimy "soutenu par les États de la Caraïbe Orientale dans sa démarche pour plus de responsabilités locales"

Le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy (à droite de la photo), invité à la 74e réunion de l'OECO à Saint-Kitts et Nevis, aux côtés de chefs d'Etats et de gouvernements de l'Organisation.

Le président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique vient de participer à Saint-Kitts et Nevis, à la 74e réunion de l'Autorité de l'OECO. Serge Letchimy en a profité pour réitérer son "engagement dans l'effort d'intégration régionale" de cette Organisation des États de la Caraïbe Orientale. Mais selon le PCE, cela nécessite "une adaptation et une législation autonomes, tout en faisant partie de la République française et de l'Union Européenne".

La 74ème réunion de l'Autorité de l'OECO a eu lieu à Saint-Kitts et Nevis, ce jeudi 15 février 2024. Le président du conseil exécutif de la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique) y a participé. Serge Letchimy en a profité pour redire face à ses hôtes, son "engagement dans l'effort d'intégration régionale de l'OECO pour relever collectivement les défis majeurs en matière de développement durable et à long terme, dans un contexte de mondialisation croissante". L'efficacité de l'engagement de la Martinique au sein de l'OECO nécessite une évolution de ses capacités d'actions en termes de commerce, de connectivité, de résilience au changement climatique et de politique énergétique en particulier. Cette évolution est cohérente avec la politique de l'Union Européenne sur le renforcement de pouvoirs normatifs autonomes. Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la CTM "Ouvrir la voie à une diplomatie régionale utile" Aujourd'hui, la Martnique négocie avec la République française une adaptation et une législation autonomes, dans le cadre de politiques de différenciation, qui pourraient ouvrir la voie à une diplomatie régionale utile et nécessaire à son avenir, tout en faisant partie de la République française et de l'Union européenne. Serge Letchimy "L’OECO se félicite" Face à cette détermination affichée par le dirigeant martiniquais, "L'OECO se félicite de cet engagement" et serge Letchimy d’ajouter que "la Martnique souhaite être un acteur efficace pour sa population et l'OECO, à travers sa double appartenance à l'Organisation et à l'Union européenne". Pour rappel, l’île est membre associée de l'Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale depuis bientôt 10 ans. Son adhésion avait été signée en 2015 entre Serge Letchimy lui-même, alors président de l’ex-Conseil Régional et le président de l’OECO à l'époque, Roosevelt Skerrit, Premier Ministre de la Dominique.

