Serge Pognon laisse la place de la présidence de la Banque alimentaire de Martinique pour revenir sur le terrain

Il a poussé les portes de la Banque alimentaire de Martinique il y a 12 ans sans savoir qu'une longue aventure allait changer son regard sur le monde.

A l'âge de la retraite, Serge Pognon cherchait une activité de bénévolat. Il fait alors ses premiers pas à la Banque alimentaire il y a 12 ans et en devient président il y a 9 ans.

Je peux dire qu'après mes trois premières années de bénévolat, j'ai épousé la Banque alimentaire. J'ai découvert une mission noble vis-à-vis de ceux qui souffrent en Martinique et plus particulièrement des enfants confrontés à la malnutrition, voire qui ne mange pas à leur faim, ici, chez nous !

Après avoir porté notamment le projet d'achat de bus itinérant de la Banque alimentaire, Serge Pognon pense qu'il faut aller davantage au devant des personnes dans la misère.

Quand on a une famille avec 4 ou 5 enfants et que l'on vit dans un endroit isolé, il faut prendre le taxi ou le bus ce qui est impossible financièrement pour les familles dans la pauvreté. Le bus itinérant peut aller au devant d'eux, encore faut-il que des bénévoles supplémentaires prennent en charge la conduite du bus. Il faudrait que la politique du social évolue en ce sens en rémunérant par exemple une personne responsable de ce secteur.

De toutes ces années, Serge Pognon se souvient de rencontres qui l'ont bouleversées.

Avant j'étais comme le commun des mortels qui vit et mange à sa faim. J'ai rencontré une dame en situation précaire, opérée d'un cancer su sein, seule, sans rien à manger. Pour accéder à son logement, il fallait prendre une route en terre battue. Ses placards et son frigo étaient vides. Quand on voit cette misère, on se dit que ce n'est pas possible ici.

La Banque alimentaire de Martinique dessert 66 associations, délivrent 400 tonnes de nourriture par an pour 21 000 bénéficiaires...

S'il laisse la présidence aujourd'hui pour des raisons de statuts de l'association (3 fois 3 ans président) Serge Pognon continuera d'oeuvrer à la Banque alimentaire.

Le fait de me remettre en activité me permet de me maintenir mentalement et physiquement et de faire travailler ma mémoire. En plus de cette activité, je m'occuperai aussi de mes 5 petits-enfants.