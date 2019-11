Le service d’incendie et de secours de Rivière-Salée inauguré en grande pompe

La ville de Rivière-Salée possède désormais un service d'incendie et de secours tout neuf, inauguré jeudi après-midi (7 novembre 2019), en présence des plus hautes autorités du territoire.

Joseph Nodin •

Inauguration du service d'incendie et de secours de Rivière-Salée.

Inauguration en présence des principales autorités administratives et politiques de Martinique. • ©Martinique la 1ère ...

#Inauguration du centre d'intervention et de secours de Rivière Salée

"Une occasion pour vous remercier, #sapeurspompiers professionnels et volontaires, de votre engagement en faveur de la sécurité des Martiniquaises et des Martiniquais" pic.twitter.com/hcP6SSvWNA — Préfet de la Martinique (@Prefet972) November 7, 2019

«Au-delà de la construction de bâtiments,le renouvellement du parc de véhicules est une priorité. Après l’inauguration de cette nouvelle caserne, la CTM va au-delà de ses obligations légales en signant une nvelle convention pr poursuivre le renouvellement du parc d’engins» AMJ pic.twitter.com/Y5Iojx0hqm — CTM (@CTM_Martinique) November 7, 2019

Les pompiers se modernisent Il s'agit d'un programme de construction de 12 casernes commencé lors de la précédente mandature de l'ex Conseil Général.



Les casernes déjà livrées sont celles des Trois-Ilets et du Lamentin.



En construction : Vauclin



À venir : Diamant et Basse pointe

Après les casernes des Trois-Ilets et du Lamentin, la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), a inauguré le service d’incendie et de secours de Rivière-Salée jeudi après-midi (7 novembre 2019).Cérémonie en présence entre autres, du préfet Franck Robine, d'Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la CTM, du président du conseil d’administration du Service d’Incendie et de Secours, Belfort Birota, d'André Lesueur, du maire de Rivière-Salée ou de Patrick Tyburn, Directeur du Service d'Incendie et de Secours.Ce service d'incendie et de secours, construit sur un terrain offert par la municipalité de Rivière-Salée, est désormais aux normes parasismiques. Il accueille 94 sapeurs-pompiers qui disposent de 6 engins d'intervention. Les pompiers de Rivière-Salée effectuent en moyenne 2 500 opérations chaque année dans la commune et dans les communes voisines.La structure est financée notamment par l'Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la CTM, et le président du SDIS, Belfort Birota ont profité de l'occasion pour signer une convention pour le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 millions d'euros pour l'achat 15 véhicules, un fourgon-pompe-tonne, un bateau de reconnaissance et de sauvetage."La convention a pour objet de définir et de préciser les conditions de versement et d’utilisation de la subvention d’équipement allouée par la CTM au SDIS", précise l'entourage d'Alfred Marie-Jeanne.