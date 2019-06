Les services publics se positionnent dans le nord atlantique

Lieu de rapprochement

Les partenaires ont souligné leur contribution

© Gérard Cabrimol

Maison de services au public



D'autres maisons en perspective

Cette maison de services au public située au Lorrain, dans l'ancienne antenne de la CGSS,(Caisse Générale de Sécurité Sociale) desservira 29.000 personnes de Sainte Marie à Grand-Rivière en incluant Ajoupa Bouillon.En un lieu unique, l’usager pourra accomplir ses démarches administratives et relationnelles. La structure répond à un besoin de rapprochement des habitants frappés par l’éloignement des opérateurs publics.Le numérique (internet- services en lignes, scanner, télé procédures, compte messageries, retrait, dépôt, numérisation de documents) aura une place prépondérante. L’usager sera en permanence accompagné par des animateurs dans ses différentes opérations.Justin Pamphile, le Maire du Lorrain, et Franck Robine, le préfet de région, ont souligné l’importance de ce dispositif partenarial, outil de proximité permettant l’égalité des chances.Pascale Larcher (Pôle emploi) a mis l’accent sur l’accompagnement des demandeurs d’emplois qui fréquenteront la maison de services au public. Une meilleure prise en compte de leur souhait, de leurs compétences pour bien affronter la réalité du marché.Du côté de la CAF( Caisse d'Allocations Familiales) Nadine Jeannette est revenue sur les avantages de l’accès direct pour des démarches. Les différentes services publics ont tous assuré de leur volonte d’accompagner les plus fragiles, les demandeurs d’emplois, les personnes âgées et les entreprises.Contribution du numériqueLa CGSS (Caisse Générale de Sécurité Sociale) mise sur sa méthode APTE.a, (Accompagnement de Proximité territoriale l’e administration) pour mettre le numérique à portée de tout le monde. "Nous avons mis en place ce concept d’accompagnement spécifique déposé à ‘L’INPI. Il consiste à former des animateurs pour mieux informer le public. Nous leur attribuons un référent et les rétribuons pour permettre la gratuité de l’assuré à travers des ateliers en fonction de la demande. Mon travail de "marketeur" est de réaliser des enquêtes de satisfactions et d’analyses des attentes et des besoins réels" déclare Murielle Humbel (responsable du Marketing à la CGSS).Dans la région du nord Atlantique on recense près de 7000 personnes âgées dont 1900 vivent en dessous des minimas sociaux. Cette structure répond à un besoin de rapprochement des habitants frappés par l’éloignement. "D’autres projets de maisons de services au public verront le jour à Schoelcher et à Ducos" précise Eliane Chalono, présidente de la CGSS.