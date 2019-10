Et si le vaccin contre la fièvre jaune n’était pas efficace pour tous les enfants ?

Fièvre jaune Vaccin des nourrissons de 9 à 12 mois Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger



Aucun traitement

© OMPE.ORG Le moustique vecteur de la fièvre jaune

Recommandations avant d’envisager un voyage dans une zone touchée

Les travaux de ce groupe de chercheurs rendus publics récemment, nous apprennent que le vaccin anti-fièvre jaune ne serait pas efficace chez les enfants âgés de 9 à 12 mois.Or, depuis 2013, l’OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé) recommande une dose unique de vaccin sensée protéger à vie contre cette maladie endémique dans plusieurs régions tropicales. Elle est particulièrement redoutée en Guyane, ou le vaccin est obligatoire depuis 1967 pour les résidents et les visiteurs. La recommandation est fondée sur des preuves d’efficacité à long terme, in vitro et in vivo, établies chez les adultes et les enfants de plus de deux ans.La fièvre jaune est une maladie virale transmise par différentes espèces de moustiques. L’infection peut être asymptomatique et passer inaperçue ou, au contraire, évoluer rapidement vers une maladie sévère associant fièvre, céphalées, douleurs musculaires, nausées, vomissements, fatigue.Le virus s’attaque aux cellules du foie, et provoque souvent une jaunisse qui a donné son nom à la maladie. Des troubles hémorragiques graves surviennent dans 25 à 50 % des cas, avec une mortalité élevée observée 7 à 10 jours après le début des symptômes.Il n’existe aucun traitement spécifique contre la fièvre jaune. Seul un traitement symptomatique peut être proposé : réhydratation, administration de médicaments visant à limiter la fièvre, les vomissements et la douleur, antibiotiques pour les surinfections.► Prendre connaissance de la fiche santé "conseils aux voyageurs" sur le site du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international.► Consulter le dossier "fièvre jaune" sur le site de l’Organisation Mondiale de la Santé.► Compulser la liste des centres habilités à effectuer la vaccination contre la fièvre jaune.La fièvre jaune sévit actuellement dans 34 pays d’Afrique et 13 d’Amérique latine.