Les signes qui alertent les professionnels de santé sur les violences conjugales

Recommandations de la HAS aux praticiens :

- Montrer son implication.

(Mettre des affiches et des brochures à disposition des patients dans la salle d’attente)

- Questionner systématiquement, même en l’absence de signe d'alerte.

(Un repérage précoce est primordial car les faits de violences s’aggravent et s’accélèrent avec le temps)

- Y penser particulièrement en contexte de grossesse et de post-partum.

(Adopter une attitude empathique et bienveillante sans porter de jugement)

- Considérer l’impact sur les enfants du foyer pour les protéger.

(Toute situation de violence au sein du couple constitue une situation de maltraitance pour les enfants qui y sont exposés)

- Expliquer les spécificités des violences au sein du couple pour déculpabiliser la patiente et l’aider à agir face aux différents types de violences.

(Violences psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, économiques, le plus souvent récurrents et cumulatifs, entre partenaires intimes).

- Évaluer les signes de gravité.

(Si besoin mettre en place des mesures de protection)

- Établir un certificat médical ou une attestation professionnelle.

(Peut être utilisé pour faire valoir les droits de la victime et obtenir une mesure de protection)

- Si besoin faire un signalement.

(Avec l’accord de la victime, porter à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations constatés, sans nommer l’auteur des faits. Cet accord n’est pas nécessaire si la victime est une mineure ou une personne vulnérable)

- Informer et orienter la victime en fonction de la situation.

(Informer la victime qu’elle est en droit de déposer plainte, car les faits de violence sont interdits et punis par la loi.

Elle doit être orientée vers les structures associatives, judiciaires et sanitaires qui pourront l’aider)

- S’entourer d’un réseau multiprofessionnel