Similien Hamon chez les cadets et Kelyane Julius chez les dames, s'offrent le tour

Similien Hamon et Kelyane Julius, gagnants du tour cycliste 2022 de Martinique des Cadets, Cadettes et Dames.

Similien Hamon et Kelyane Julius, gagnants du tour cycliste 2022 de Martinique des Cadets, Cadettes et Dames. • ©CVC

Troisième et dernière étape du tour cycliste 2022 de Martinique des cadets, cadettes et dames ce dimanche 5 juin 2022. Après une domination sans commune mesure autant pour l'un que pour l'autre, Similien Hamon et Kelyane Julius remportent la compétition.

Peggy Pinel-Fereol •

Il s'agissait de l'étape la plus longue de ce tour cadets et dames. 75,6 kilomètres sur le circuit de Pelletier au Lamentin. Néhémy Jean-Baptiste (TSF) a mené la course en tête et s'impose devant Similien Hamon et Ajaniah Casimir de la sélection de la Dominique.



Le coureur Néhémy Jean-Baptiste (TSF). • ©CVC

L'écart entre le gagnant de l'étape et le maillot jaune n'a pas été suffisant. C'est donc Similien Hamon (Nantes -Pays d'Acenis Cyclisme 44) qui reporte le tour dans la catégorie cadets.



Le maillot jaune Similien Hamon, sociétaire de l'équipe de Nantes, Pays d'Acenis Cyclisme 44. • ©CVC

Pour sa part, Kelyane Julius (TCMGP-Féwos) confirme sa domination et remporte l'étape et le tour dans la catégorie dames.

Madeleine Dibandi (ARCVTPN) et Emma Glorianne Alger (UCS) clôturent le podium de la dernière étape. La sociétaire de la Team Fewoss Kelyane Julius. • ©CVC

partager l'article