Six établissements scolaires de Martinique obtiennent le label "internat d'excellence"

L’attribution d’un label "internat d'excellence" constitue une reconnaissance institutionnelle du travail accompli par un établissement candidat.

Dans le cadre de la deuxième phase de labellisation des "Internats d’excellence", trois nouveaux établissements scolaires ont obtenu le label pour cinq années scolaires, grâce à leur projet pédagogique et éducatif renforcé.

La première session de désignation s'était déroulée en mars 2021 dans le cadre du plan "France Relance". Au total, l’académie de Martinique compte 6 Internats d’excellence.

La labellisation de ces trois nouveaux internats s’inscrit dans une dynamique de projets structurants pour le territoire, impulsée par Pascal Jan, recteur de l’académie de Martinique.

L’objectif principal de ces internats est la réussite de tous les élèves dans leur diversité, à travers des enjeux tels que la mixité sociale, l’ancrage dans la dynamique territoriale de partenariats ou encore les projets éducatifs développés à partir d’initiatives collaboratives avec les services de la Collectivité Territoriale de Martinique. Sur ce dernier point, le projet éducatif est construit autour de thèmes porteurs pour l’avenir des élèves, en lien avec le contexte économique et social local.

L’Internat d’excellence est un projet pédagogique avec un mode de fonctionnement adapté aux besoins des élèves et de leurs familles. Il leur offre une mobilité pour suivre des formations spécifiques, dans un cadre d’études favorable et leur permettant de bénéficier d’activités culturelles et sportives".

Six établissements sont internats d'excellence pendant 5 années scolaires:

Le lycée Général et Technologique (LGT) de Bellevue (Fort-de-France) : qui accueillera des élèves en pré et post-bac, en particulier la nouvelle section de Institut National des Sciences Appliquées (INSA) du futur lycée Schœlcher,

Le lycée Général et Technologique (LGT) Frantz Fanon (Trinité) : qui recevra des élèves en pré et post-bac, dont les Cours Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) Économique et Commerciale option technologique,

Le lycée polyvalent (LPO) Joseph Pernock (Lorrain) : accueillera des élèves en post-bac, notamment les Brevets de Technicien Supérieur (BTS) dans les filières relatives aux métiers de l’eau et de l’agro-alimentaire."

Le LGT Joseph Gaillard – Internat d’excellence Condorcet (Fort-de-France) : accueille 73 étudiants et étudiantes des filières littéraires, économiques et scientifiques en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), venant de la Martinique et de la Caraïbe.

Le LPO Acajou 2 (Le Lamentin) : accueille des élèves, des étudiants et étudiantes scolarisés de la 6ème au BTS, domiciliés en Martinique et dans la Caraïbe. Cette structure intègre des pôles sportifs d’excellence (basketball, judo, cyclisme, athlétisme et football) et des sections post-bac.

Le LP Lycée des métiers Raymond Néris (Le Marin) : accueillera des élèves, scolaires et apprentis, dans le cadre du campus des métiers et des qualifications de la mer en Martinique (CMQ2M) labellisé en mars 2021.