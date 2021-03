Smartphones, TV, ordinateurs portables, lave-linge et tondeuses à gazon électriques, désormais soumis à "l’indice de réparabilité"

La mesure est passée quasi inaperçue, mais depuis le début de l’année 2021, la possibilité de réparer les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linge et les tondeuses à gazon électriques, doit être obligatoirement noté de 1 à 10 via un code couleur, qu’il s’agisse d’un achat en magasin ou en ligne. C’est ce qu’on appelle l’indice de réparabilité.

Son objectif ? Lutter contre l’obsolescence en informant le consommateur sur le caractère réparable ou non d’un produit au moment de l’achat et ainsi allonger sa durée de vie et d’utilisation.

(economie.gouv.fr)