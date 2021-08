SMTVD: pas de protocole de fin de conflit, les déchetteries reprennent du service avec du personnel non gréviste

Après plus d’un mois et demi de grève au SMTVD, certaines déchetteries commencent à rouvrir leurs portes. Le personnel non gréviste est à l’origine de cette reprise progressive du travail. La tendance devrait s’amplifier la semaine prochaine avec l'ouverture de deux autres centres de collecte.

Jean-Claude Samyde •

Les déchets sur la voie publique et aux abords des centres de collecte sont progressivement enlevés. Les rotations de véhicules et de camions ont repris. Le personnel non gréviste est à son poste de travail dans 5 déchetteries sur 13. Le syndicat CGTM souhaitait depuis le 13 aout dernier, l'ouverture des déchetteries Nous ne pouvons laisser autant d’ordures sur la voie publique, source de maladies. Nous demandons au président du SMTVD leur ouverture immédiate" Daniel Gromat CGTM Le syndicat USAM (Union Syndicale Autonome de Martinique), majoritaire dans les centres de collecte, poursuit par voie de médiation, les discussions avec la direction du SMTVD (Syndicat Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets). Les deux parties sont tombées d'accord pour la titularisation de 38 salariés sur 40 qui occupent des postes permanents au bon fonctionnement des déchetteries. Les négociations se poursuivent sur les différents points du cahier de doléances déposé par le syndicat USAM. On note que progressivement des déchetteries de l’île commencent à rouvrir leurs portes avec des non grévistes. 5 centres sur 13 sont opérationnels. Deux autres établissements devraient fonctionner dès ce lundi 30 août 2021. (Re)voir le reportage de Delphine Bez et Jean-Marc Kennengua Déchetterie : les non-grévistes ouvrent les centres de collecte

partager l'article