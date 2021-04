Solidaire de Saint-Vincent, la CTM envoie en première urgence de l'eau pour ses habitants

Brigitte Brault •

Face à l'état d'urgence à Saint-Vincent, la CTM (collectivité territotiale de Martinique) a décidé d'envoyer 5 400 litres d’eau de son stock sur l'île.

La Frégate Ventose a acheminé hier soir (mardi 13 avril 2021) ce premier don de la Martinique pour les habitants de Saint-Vincent.

Pour mieux coordonner l'estimation et l'envoi de l'aide humanitaire, une cellule de coordination technique CTM-Préfecture a été mise en place.

Pas de demande d'évacuation de l'île

Pour le moment, le bilan de la CTM est le suivant :

Il n’y a pas de demande d’évacuation de personnes hors de l’île.

✓ Le besoin le plus urgent est celui de l’eau potable.

✓La coordination de l’aide par territoire est nécessaire. Les aides individuelles, les arrivées par bateau sans autorisation au préalable, dans les conditions sanitaires actuelles, sont à proscrire d'après la CTM.



Une cellule de veille administrative interne à la CTM a été mise en place qui se chargera de déterminer les coûts et les modalités pratiques d’achat et de logistique. Elle fera le lien avec les autres services de l’État pour s’entourer de toutes les expertises.

D’ores et déjà des relations ont été prises avec le Service Territorial d’Incendie et de Secours et l’Etat-Major de Zone Antilles.



Il s’agit une mission strictement humanitaire : aide à des personnes sinistrées. Il n’y a pas de victimes ni de blessés.