Sorane, 17 ans, mystérieusement disparue, recherchée par les gendarmes

La jeune fille a disparu depuis la fin de ses cours hier midi (jeudi 20 octobre 2022) au lycée Léopold Bissol du Lamentin. La gendarmerie lance un appel à témoin ce vendredi 21 octobre 2022, afin de retrouver la jeune Sorane T.

Peggy Pinel-Fereol •

La jeune fille a quitté son établissement, le lycée Léopold Bissol du Lamentin, hier (jeudi 20 octobre 2022) à la sortie des cours, vers midi. Alors qu'habituellement, elle rentre chez elle à Trinité en bus, elle ne l'a pas fait cette fois.

D'après les témoignages des élèves de sa classe, elle serait partie en bus avec un homme qu'ils ne connaissent pas et qui n'est pas scolarisé au sein de l'établissement.

Le téléphone de la jeune mineure, âgée de 17 ans (née en 2005, à Trinité) l'a localisé au quartier four à chaux au Lamentin le jeudi 20 octobre 2022. Elle ne répond plus au téléphone et a coupé son WhatsApp.

Sa mère ignore où elle pourrait se trouver, car elle n'est pas coutumière des faits.

Sorane est antillaise, de corpulence normale, mesure environ 1,60 m, les cheveux tressés noués en chignon. Au moment de sa disparition, elle était vêtue de l'uniforme du lycée, un polo blanc avec le logo de l'établissement (Léopold Bissol), un jean bleu, une ceinture Lacoste verte et un sac à main Lacoste noir, des sandales grises et noires. Appel à témoins

En cas de découvertes ou d'éléments à communiquer, il faut contacter la gendarmerie de Sainte-Marie ou composer le 17.