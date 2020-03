Sortir, voir, écouter : les loisirs, les arts et spectacles du dimanche 8 Mars 2020

La journée internationale des droits des femmes (dimanche 8 mars 2020) sera marquée par des actions de sensibilisation, de mises à l’honneur et de valorisation (salon fanm Art Matinik ou fanm fé limié). Plusieurs manifestations artistiques sont également prévues.

Anses d’Arlets

Rencontre "Dépi moin tout piti" un rendez-vous de l’association Culture égalité, collectif 8 mars 2020 – 10h 30

Saint-Pierre

Fort-de-France

Lamentin

Vauclin

"Dami" Danielle Myram Marthe Rose propose des tableaux chatoyants - l'Alsace la kay 11-16h et 18 - 22h"Lumières et Phares" d’Hélène Jacob Il s’agit du portrait de six femmes, de la révolution française à nos jours Espace de la Guinguette. (10-19h)"femmes, combattantes, femmes influentes", ces muses inspiratrices ou créatrices, seront visibles dans une mise en scène signée Marie Alba.Les comédiens sont : Eugénie Destin,Hélène Jacob, Sandrine Zedame, Chantal Nottrelet, Lydia Rousseau, Philippe Mehn. Un échange est prévu avec le public après le spectacle autour d’une collation Espace de la Guinguette - 15h30.Sabine Andrivon- Milton, Michelle Houdin, Jala, Euphrasie Calmont, Colette Lina-Dubail, Barbara Jean-Elie, Christiane Saccarabani, Arlette Pujar, Nicole Cage.Carole Aurore, Claudine Barclais, Reinette Larose, Nikol Terrien, Marie-Claire Toulon - PriscaLaura Berton, Colibeau Miguelle, Corinus Adélaide.Lory Coat (entre autres)Tournicotti, Akaya, "Manzé Gabrielle", Enveloppe moi, Montjoly Marijosé.Doux caprices, Mickaëlle Joachim, Perrot Edwina, la Kaz à Manioc, Cœur des Iles.Papiyon, Audrey Fitte-Duval, Berger Yohanne.: Lina Arrondel, Fanny Martinel, Laurianne Pernock , Urbanovich Tessa, Verdan,Risal.Quand l’homme chante la femmeJoël Lutbert, Victor O, Pipo Gertrude, Max Télèphe chantent et rendent hommage à la femme. Jardin de la CTM à Cluny 17-19hDes airs sacrés, des extraits d’opéras avec la cantatrice Rosy Cyrille et un quatuor à cordes et de jeunes talents : Laura Flam, Mélodie Tarieu, Livia Louis Joseph Dogué au Grand Carbet à 16 heuresEn partenariat avec le lion’s club côte caraïbe, pour soutenir les aidants des familles Grand Carbet du Parc Aimé Césaire - 16h.Comment utiliser les plantes tropicales pour la préparation d’infusion, de décoction avec le chercheur joseph Onier spécialisé dans l’étude et l’utilisation des plantes- Espace Co-working de la CCI centre d’affaire Californie (16h)avec des textes de femmes. Valer’Egouy et son équipe seront présents. Rendez-vous à Event Art – Face à la mairie – (10-12h)