Sportif, politique, inconnu ... qui va porter la flamme Olympique en Martinique ?

La Martinique va accueillir la flamme Olympique. Les dates de son passage ne sont pas encore connues, mais ce devrait être mi-juin 2024. L'identité des porteurs n'est pas encore décidée. Ils seront choisis grâce à un vote en ligne. Tout le monde à sa chance. C’est la première fois, depuis plus d'un siècle, que la France organise les JO d'été.

Xavier Chevalier •

Allez-vous faire partie des 11 000 porteurs de la Flamme Olympique pour les JO de Paris 2024 ? Les votes pour les choisir sont ouverts jusqu'au 30 juin 2023.

Le parcours de la Flamme sera révélé vendredi 23 juin à l'occasion de la journée Olympique et Paralympique.

Quelles conditions pour être nominé ?

Les Porteurs de la Flamme seront sélectionnés au regard de leur engagement et de leurs actions pour faire vivre au moins l’une des trois énergies de Paris 2024. La première énergie est évidemment celle du sport et des Jeux. La deuxième est celle des territoires, symbolisée par celles et ceux qui entreprennent, innovent, créent. La troisième est celle du collectif. Paris 2024

Pour participer, il faut avoir plus de 15 ans et nommer une personne d'au moins cet âge. De plus, il faut être membre du Club Paris 2024 ou le devenir en complétant la nomination.

Que se passe-t-il une fois que vous nominez quelqu’un ?

Cette campagne de nomination commence le 1er juin et se termine le 30 juin. À l’issue de la campagne, 5 000 candidatures seront tirées au sort pour être analysées par des jurys répartis partout en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer. Les heureux élus recevront un mail officiel de confirmation de leur participation au début de l’année 2024. Paris 2024

Les "éclaireurs", comme ils sont surnommés, ont la lourde tâche de faire vivre le sport et les valeurs olympiques. Ce sont eux qui allumeront la vasque olympique à Paris et lanceront officiellement les épreuves sportives.