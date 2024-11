Steeve Moreau démissionne du conseil municipal de la ville de Fort-de-France

Après avoir démissionné du Parti Progressiste Martiniquais en août 2024, Steeve Moreau quitte ses fonctions d'élu de la ville de Fort-de-France. Ce dernier a remis sa démission à Didier Laguerre, le maire de la ville, ce vendredi (8 novembre). Elle entre en vigueur dès sa réception par le maire

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, l’ancien élu indique qu’il souhaite "reprendre [sa] liberté d'expression et [sa] liberté d'action".

Durant plus de 10 ans c'est avec une immense fierté que j'ai servi les foyalais. Merci à tous, habitants des quartiers, élus et administratifs qui m'ont soutenu et ont travaillé avec moi pour l'intérêt général. Je continuerai à servir mon pays au plus près de ceux qui sont les plus vulnérables et en précarité. Car c'est auprès d'eux que je me sais le plus utile.