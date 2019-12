Stéphanie Africa et Péggy Ravin donnent un coup d'accélérateur à la montée en compétences dans le numérique

Stéphanie Africa et Peggy Ravin ont développé l'école sociale du numérique en Martinique avec leur association UP and Space . Leur structure a été retenue par l'État pour combattre la fracture numérique sur tout le territoire de la Martinique.

Jean-Claude Samyde •



Transmettre la culture numérique

Inclusion numérique L’inclusion numérique, ou e-inclusion, est un processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu, principalement la téléphonie et internet, et à leur transmettre les compétences numériques qui leur permettront de faire de ces outils un levier de leur insertion sociale et économique.

Up and Space Martinique fait partie des projets lauréats annoncés en juin 2019 par le secrétariat d'État au numérique et la banque des territoires dans le cadre de l'appel à projets"Hubs territoriaux pour un numérique inclusif". C'est belle entrée en matière pour l'association basée à Sainte-Luce.Péggy Ravin et Stéphanie Africa avec leur association comptent former le plus grand nombre à l'usage des technologies de l'information et de la communication. L'association a été créée en août 2016, pour l’accès au web aux populations les moins "connectées".La fracture numérique concerne en priorité les personnes âgées. Pour autant, impossible de faire l'impasse sur les plus jeunes. Comment réduire la fracture numérique entre ceux qui naviguent aisément d'outil en outil et ceux qui se sentent perdus sur les plateformes ?Pour la Martinique, le point de départ c'est le recensement des personnes qui sont en capacité d'être formés aux bases du numérique, comme "créer une adresse e-mail, faire une recherche sur Internet, remplir une déclaration de revenus..., ou monter son projet".L’association a élaboré des modules pour aider les martiniquais à être autonomes sur le web. Par exemple, tous les lundis, elle propose une assistance dans les démarches en ligne. Faire découvrir les différentes plateformes et à accompagner dans leur utilisation (CAF, Caisse de retraite, Sécurité sociale, EDF, Mutuelle, Impôts, Banque,...).