Le succès de "Parcoursup" en Martinique

Le principe : les bacheliers émettent des voeux pour la suite de leurs études et ils sont soit confirmés soit infirmés.



En Martinique, un peu plus de 4 700 places pour divers cursus étaient mises à la disposition des bacheliers. Au final, un peu plus de 3 700 lycéens martiniquais qui avaient confirmé leurs voeux ont reçu une proposition. Ce qui représente près de 80% des demandes puisque plus de 3 000 élèves ont accepté les propositions.

Fini les dysfonctionnements de l'an dernier ?

L'un des problèmes de parcoursup il y a quelques mois était le fait que des élèves s'étaient retrouvés sans affectation alors que la rentrée avait été effectuée. Pour tenter d'éviter pareille mésaventure, le rectorat explique avoir pris les choses très en amont: dès la mi-mai, les candidats qui avaient des besoins spécifiques compte tenu de leur situation familiale par exemple, ont pu faire réévaluer leur dossier.



Même chose pour les candidats sans affectation qui dès les résultats du baccalauréat, début juillet, ont pu demander à être accompagnés par la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur. Une façon de trouver une proposition plus adaptée à leur projet explique le rectorat.

En Martinique, près de 170 candidats ont été concernés. Tous ont reçu une proposition avant cette rentrée expliquent les services de Pascal Jan, le recteur de l'académie de Martinique.



L'an dernier, 60 des 80% d'élèves qui avaient reçu une proposition, l'avaient acceptée. On se souvient des manifestations et des blocages de lycées qu'avait entraînée la première année d'existence de parcoursup.