Suivez en direct le trajet du père Noël

Xavier Chevalier •

"Papa, maman, il est où le père Noël ? " Cette question revient chaque année dans la plupart des foyers.

Pour y répondre, cette année encore, le commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) a équipé de "capteurs infrarouges le nez de Rudolphe, l’un des neuf rennes tirant le traîneau". Cela permet de suivre le Père Noël en direct.

Depuis 65 ans, le NORAD propose de suivre en direct l’homme en rouge. Au fil des années, les avancées technologiques permettent de rendre cette expérience encore plus ludique et éducative.

Pour cette occasion, de nombreux bénévoles viennent aider les militaires pour répondre aux nombreux appels en direct et aux messages. Des sites en plusieurs langues ont été créés dont un en français.

La tournée du père Noël débute à 6 heures en Martinique

En plus du site internet baptisé " Norad Santa Track ", vous pouvez traquer le père Noël sur votre smartphone sous IOS ou Android. La chasse est aussi disponible sur les réseaux sociaux, toujours sous le même nom.

En attendant son départ prévu le 24 décembre à 6 heures en Martinique, le NORAD propose d’en apprendre plus sur les traditions de Noël, d’écouter les musiques les plus emblématiques, de découvrir des photos et vidéos retraçant la traque et proposer également des petits jeux qui changent quotidiennement.

Les origines de la traque

Alors pourquoi le commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord fait-il cela ? Tout remonte à l’année 1955. À cette époque, aux États-Unis, les magasins Sears réalisent une publicité et donnent un numéro censé être celui du Père Noël. Sauf que dans ce numéro il y a une faute de frappe. Le numéro indiqué était en réalité celui du NORAD alors en pleine Guerre Froide.

Un jour, un jeune enfant a composé le fameux numéro. L’officier qui a répondu a décidé de jouer le jeu. Le colonel Harry Shoup ordonna alors à ses hommes de donner la position du Père Noël au jeune garçon.

Depuis, chaque année, le Norad offre à de nombreux enfants la possibilité de savoir où se trouve le Père Noël mais aussi leurs précieux cadeaux.