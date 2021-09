Sur les réseaux sociaux, les extrémistes se déchaînent autour de la Covid-19

La covid-19, la vaccination, le pass sanitaire, le couvre-feu, le confinement, sont les sujets favoris sur les réseaux sociaux, mais dans quelle ambiance ! Les échanges sont violents.

Connaissez-vous l'ultracrépidarianisme ? Ce terme désigne l’action de parler et de donner un avis sur des sujets pour lesquels nous n’avons pas de compétences avérées. En somme, raconter tout et n'importe quoi sur la vaccination et les mesures de lutte contre la covid-19. Les échanges font rage sur les réseaux sociaux.

Partisans et adversaires rivalisent d'inventivité pour étayer leurs arguments avec plus ou moins de mauvaise foi. Et cela va parfois trop loin, comme vu récemment dans un montage de photographies, assimilant les professionnels de santé à des nazis. "Le préfet de la Martinique a procédé à son signalement auprès de la procureure de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale afin que les auteurs et les personnes diffusant ce visuel soient poursuivis".

Voici un petit tour d'horizon non exhaustif des dérapages sur la toile effectué par Stéphanie Octavia.