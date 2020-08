Le surveillant de la prison de Ducos condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur deux détenus

Le tribunal correctionnel de Fort-de-France a condamné hier (mardi 18 août 2020) un surveillant de prison à 4 mois avec sursis. En février 2020, le fonctionnaire, en poste à la prison de Ducos s'en était pris violemment à deux détenus.

Ronny Regard •

Le surveillant de prison ayant usé de violence sur deux détenus a été condamné par le tribunal correctionnel de Fort-de-France à 4 mois de prison avec sursis et une non-inscription au casier judiciaire mardi 18 août 2020.



L'observatoire international des prisons avait été alerté, le 4 février 2020 après des faits de coups et blessures sur deux détenus par un surveillant de la prison de Ducos.



Le premier détenu a été frappé à l'issue de la promenade. Plus tard dans la journée le surveillant ouvre la porte de la cellule du deuxième détenu et lui assène un coup de poing au visage.



Lors de la première audience, le 12 août 2020, le surveillant a reconnu les faits, les deux incidents ayant été enregistrés par des caméras vidéos.



Il a plaidé un contexte de travail difficile et un changement d'affectation brutale. Des explications qui n'ont pas convaincu le procureur qui l'a condamné à 8 mois de prison avec sursis.