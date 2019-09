Un suspect placé en détention provisoire suite au décès d’un SDF mercredi dernier à Fort-de-France

Le parquet révèle après constatations et exploitation de bandes de vidéo-surveillance, que la victime (Jonathan Matturin, 33 ans), a eu une altercation avec un individu à la rue Victor Sévère à Fort-de-France, à proximité du Centre commercial Perrinon, aux environs de 6 heures du matin.



Ce Sans Domicile Fixe a alors pris ses affaires pour se diriger vers le commissariat en perdant du sang, avant de s’écrouler à quelques pas du bâtiment de la police. C’est un témoin qui a alerté les fonctionnaires.

Un suspect a été interpellé, 36 heures après les faits et mis en examen pour meurtre.

Un premier examen du corps a permis de constater que la victime présentait quatre blessures, dont l’une au niveau du cœur. (L’autopsie est prévue ce lundi 9 septembre 2019). Quant au suspect présumé âgé de 38 ans (lui aussi SDF), il a indiqué qu’il avait été agressé par la victime, laquelle était armée d’un couteau. L’homme soupçonné aurait lui-même sorti son couteau, ce qui a fait fuir Jonathan Matturin.



Ce dernier serait revenu peu après, armé cette fois d’une planche de bois et c’est là que la situation dégénère. Il aurait porté "un ou deux coups" sur le bras de la victime, mais l’auteur des faits n’explique pas la blessure au niveau du cœur, précise le procureur de la république, Renaud Gaudeul.



L’arme a par ailleurs été retrouvée par la police et le présumé coupable a été placé en détention provisoire, après avoir été mis en examen pour meurtre. Il avait déjà été condamné (en 2013) par le tribunal correctionnel à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour refus d'obtempérer aggravé, port d'arme blanche et conduite sans permis.